В Бердянске мужчина поймал огромную медузу: фото морского "чудовища"

На побережье Азовского моря, где отдыхающие постоянно жалуются на нашествие медуз, в курортном Бердянске, мужчина из Харькова поймал настоящего морского "монстра".
Фото "рыбака" и его улова было опубликовано на Telegram-канале h_Харьков.
На снимке можно увидеть огромную медузу, у которой края "купола" – фиолетовые, что свидетельствует о возможном наличии яда морской обитательницы. На заднем фоне – харьковчанин, который держит свою "добычу" в руке.
При этом кадр сделан под таким углом, что создается впечатление – "улов" достигает размеров трехлетнего ребенка.
Как мы сообщали ранее, в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол превышает полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.
На популярном украинском курорте Кирилловка начали усиленно бороться с морскими обитателями, которых выбрасывает на берег. Местные жители вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозят их подальше на тачках.
Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.
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