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В Бердянске мужчина жарит шашлыки на крыше дома: появилось видео

17 сентября, 15:45

Соседи мужчины возмущены, но его это не смущает

В Бердянске Запорожской области мужчина жарит шашлыки на крыше многоквартирного дома. Мужчина соорудил лестницу от своего балкона на крышу и устроил там террасу с мангалом.

Соседи возмущены самовольной перепланировкой, однако конструктора-самоучку это совершенно не смущает.

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Ранее мы сообщали, что в Николаеве жители многоэтажки пытаются обуздать соседку-собирательницу мусора. Женщина превратила в свалку свою квартиру – она оставляла там разный хлам, пока тот не загорелся. Из-за пожара пострадали и квартиры других жителей. Люди говорят, что будут добиваться по меньшей мере возмещения убытков.

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А в Мелитополе скандал между соседями закончился убийством. Один из спорщиков выстрелил оппоненту в голову. По словам жены погибшего, конфликт возник из-за того, что часом ранее этот же сосед начал снимать ее в магазине на камеру мобильного.                                                  

Кроме того, сайт "Сегодня" сообщал, как привлечь к ответственности соседа, который слишком громко играет на пианино по ночам. 

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