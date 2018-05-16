В Бердянске ночью расстреляли припаркованные автомобили

Сегодня, 12:24

Выстрелами из пневматического оружия были повреждены три машины

Фото: Бердянск 24
Фото: Бердянск 24

В ночь на 16 мая в центре Бердянска, во дворе по улице Морской, неизвестные открыли стрельбу по припаркованным автомобилям из пневматического оружия. Об этом сообщает "Бердянск 24".

Утром владельцы сразу трех машин заметили характерные повреждения от пуль на лобовых и боковых стеклах. Розыском хулиганов занимается полиция.

Как сообщили местные жители, накануне во дворе видели небольшую компанию – двое мужчин были изрядно навеселе и, вполне вероятно, они имеют отношение к хулиганским действиям.

Ранее мы сообщали, что нетрезвый мужчина в кепке 16 апреля в 9 часов утра зашел в магазин на Голоосеевской площади в Киеве, достал пистолет, и несколько раз выстрелил. После содеянного он сбежал в неизвестном направлении.

Напомним, в марте на бульваре Вернадского в Киеве произошла драка между двумя мужчинами с последующей стрельбой

Также в Киеве стражи порядка задержали трех человек, которые устроили схватку с комиссией чиновников, в результате которой получил ранения сотрудник спецслужбы.
Запорожье, Бердянск, стрельба

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