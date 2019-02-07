В Бердянске обрушилось здание бывшего кабельного завода: опубликованы фото

Очевидцы рассказали, что здание давно находилось в аварийном состоянии

В Бердянске обрушилось здание бывшего кабельного завода: опубликованы фото 2019-02-07T16:04:00+02:00 Запорожье Очевидцы рассказали, что здание давно находилось в аварийном состоянии









В Запорожской области обрушилось здание бывшего завода по производству кабельной продукции в Бердянске.

Двухэтажный дом по улице Кабельщиков обвалился около 10 часов утра 7 февраля. Как выяснилось, ранее там располагалась администрация бывшего завода "Азовкабель", сообщает "ПроБердянск".

По словам очевидцев, здание находилось в аварийном состоянии и давно не эксплуатировалось. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее на Донбассе в оккупированной Макеевке рухнула крыша одного из рынков города. По словам очевидцев, пострадали как минимум три человека. По предварительным данным, обвалились покрытие и каркас длинного торгового ряда, которые не выдержали веса выпавшего снега.

А перед этим в Кривом Роге обрушилось здание бывшего кинотеатра – там рухнула крыша, но обошлось без пострадавших.

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