В Бердянске "оцифруют" бродячих и домашних собак в городе

Данные о животных будут размещены на специальном портале

Иллюстрация.

В Бердянске "оцифруют" бродячих и домашних собак в городе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e51/c44/5c9e51c444062.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e51/c44/5c9e51c444062.jpg 2019-03-30T03:12:00+02:00 Запорожье Данные о животных будут размещены на специальном портале

Власти Бердянска планируют создать электронную базу данных, в которую внесут всех бездомных и домашних животных. Специалисты проведут инвентаризацию живности, обитающей на территории города.

28 марта в мэрии города состоялось заседание комиссии, которая решала, как будет работать механизм проведения инвентаризации. Как рассказали в отделе благоустройства города, волонтеры разделятся на группы, затем с помощью программы на смартфоне разместят фотографию животного и его описание в базе, передает "ПроБердянск".

В настоящее время специалисты управления ЖКХ изучают все условия предоставления этой услуги, а также рассматривают возможность передачи этого WEB-портала в коммунальную собственность города.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. Ей перевязали ножки и выбросили в коробке на улицу. Животное подобрали неравнодушные граждане и написали об этом в своих соцсетях.

Напомним, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Бердянске "оцифруют" бродячих и домашних собак в городе". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.