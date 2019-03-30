В Бердянске "оцифруют" бродячих и домашних собак в городе
Данные о животных будут размещены на специальном портале
Власти Бердянска планируют создать электронную базу данных, в которую внесут всех бездомных и домашних животных. Специалисты проведут инвентаризацию живности, обитающей на территории города.
28 марта в мэрии города состоялось заседание комиссии, которая решала, как будет работать механизм проведения инвентаризации. Как рассказали в отделе благоустройства города, волонтеры разделятся на группы, затем с помощью программы на смартфоне разместят фотографию животного и его описание в базе, передает "ПроБердянск".
В настоящее время специалисты управления ЖКХ изучают все условия предоставления этой услуги, а также рассматривают возможность передачи этого WEB-портала в коммунальную собственность города.
Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. Ей перевязали ножки и выбросили в коробке на улицу. Животное подобрали неравнодушные граждане и написали об этом в своих соцсетях.
Напомним, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.
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