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В Бердянске "оцифруют" бродячих и домашних собак в городе

Сегодня, 03:12

Данные о животных будут размещены на специальном портале

Иллюстрация
Иллюстрация.
В Бердянске "оцифруют" бродячих и домашних собак в городе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e51/c44/5c9e51c444062.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e51/c44/5c9e51c444062.jpg Запорожье Данные о животных будут размещены на специальном портале

Власти Бердянска планируют создать электронную базу данных, в которую внесут всех бездомных и домашних животных. Специалисты проведут инвентаризацию живности, обитающей на территории города.

28 марта в мэрии города состоялось заседание комиссии, которая решала, как будет работать механизм проведения инвентаризации. Как рассказали в отделе благоустройства города, волонтеры разделятся на группы, затем с помощью программы на смартфоне разместят фотографию животного и его описание в базе, передает "ПроБердянск".

В настоящее время специалисты управления ЖКХ изучают все условия предоставления этой услуги, а также рассматривают возможность передачи этого WEB-портала в коммунальную собственность города.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. Ей перевязали ножки и выбросили в коробке на улицу. Животное подобрали неравнодушные граждане и написали об этом в своих соцсетях.

Напомним, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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Тег животные, собаки, Бердянск, реестр, запорожская область, портал

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