В Бердянске осколок льда насквозь пробил стекло в маршрутке

Сегодня, 11:49

Осколок льда вылетел из-под колес проезжавшей рядом машины

Фото: ПроБердянск
Фото: ПроБердянск

В городе Бердянске Запорожской области осколок льда, вылетевший из-под колес, насквозь пробил стекло в маршрутном такси.

По предварительным данным, осколок выбросило колесами едущей впереди легковушки и насквозь пробил боковое стекло маршрутки №13. К счастью, обошлось без пострадавших, передает "ПроБердянск".

В транспортном отделе Бердянского горисполкома отметили, что автобус снят с маршрута до тех пор, пока в нем не заменят разбитое стекло, а затем он снова выйдет на рейсы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как водитель запорожской маршрутки выбросил из салона удостоверение пенсионерки, которая надеялась на бесплатный проезд. В своем рассказе о происшествии сын оскорбленной женщины выразил надежду на скорую встречу с хамом-водителем.

Еще один похожий случай произошел в Мелитополе Запорожской области, где шофер, раздосадованный тем, что за проезд ему уплатили мелочью, швырнул деньги в мужчину и обругал его матом.

Также мы писали о том, как в Запорожье водитель маршрутки отказался выпустить пожилую женщину-льготницу на ее остановке, несмотря на все уговоры пенсионерки, и вез ее до тех пор, пока не зашли новые пассажиры..
маршрутка, лед, Бердянск, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость "В Бердянске осколок льда насквозь пробил стекло в маршрутке". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: РИА Мелитополь

На трассе в Запорожской области появился блокпост с вооруженными копами

1 Декабря, 02:25

Полицейские проверяют документы водителей и пассажиров, а также автомобили

Запорожье

Фото: Медиа Центр

В Запорожской области водитель BMW насмерть сбил пешехода и сбежал

30 Ноября, 09:35

Смертельная авария произошла в Энергодаре
Загрузка...

Запорожье

Фото: РИА Мелитополь

"Элитное" ДТП в Мелитополе: Porsche жестко "догнал" Chevrolet, опубликованы фото

30 Ноября, 02:41

В результате аварии обошлось без пострадавших

Транспорт

Черный список маршруточников: на водителя можно подать жалобу

29 Ноября, 11:55

В базе уже более 500 водителей, на которых поступили жалобы от киевлян
Загрузка...