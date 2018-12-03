В Бердянске осколок льда насквозь пробил стекло в маршрутке

В городе Бердянске Запорожской области осколок льда, вылетевший из-под колес, насквозь пробил стекло в маршрутном такси.

По предварительным данным, осколок выбросило колесами едущей впереди легковушки и насквозь пробил боковое стекло маршрутки №13. К счастью, обошлось без пострадавших, передает "ПроБердянск".

В транспортном отделе Бердянского горисполкома отметили, что автобус снят с маршрута до тех пор, пока в нем не заменят разбитое стекло, а затем он снова выйдет на рейсы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как водитель запорожской маршрутки выбросил из салона удостоверение пенсионерки, которая надеялась на бесплатный проезд. В своем рассказе о происшествии сын оскорбленной женщины выразил надежду на скорую встречу с хамом-водителем.

Еще один похожий случай произошел в Мелитополе Запорожской области, где шофер, раздосадованный тем, что за проезд ему уплатили мелочью, швырнул деньги в мужчину и обругал его матом.

Также мы писали о том, как в Запорожье водитель маршрутки отказался выпустить пожилую женщину-льготницу на ее остановке, несмотря на все уговоры пенсионерки, и вез ее до тех пор, пока не зашли новые пассажиры..