В Бердянске по улице гулял вооруженный ребенок

Первоклассник с пистолетом и элеткрошокером, по словам детей, вымогал у них деньги

В Запорожской области по улицам курортного Бердянска гулял ребенок, вооруженный травматическим пистолетом и электрошокером, который, по словам других детей, вымогал у них деньги. Об этом сообщили пользователи одного из Facebook-сообществ жителей города.

"Первоклассник у которого был пистолет с железными пулями и электрошокер, спокойно разгуливал по Приморской площади. Во время разговора с этим ребенком моя подруга пыталась выяснить, откуда у него оружие, где он живет и как связаться с его родителями. Малый придумывал неправдоподобные истории", – написала одна из участниц группы со ссылкой на свою подругу.

Также в сети рассказали, что родители, детям которых угрожал вооруженный мальчик, разыскали его мать, но та отказалась понимать суть проблемы.

"После того, когда разговор с мамой не состоялся, моя подруга вместе с другими родителями, решили направиться на беседу к директору данный школы. Недалеко от входа целенаправленно им навстречу шел отец этого мальчика, который начал кричать, вести себя неадекватно. Отец начал демонстрировать пистолет и железные пули внутри него и утверждать, что это пистолет безопасный, просто издающий громкий звук выстрела", – говорится в сообщении.

Между тем, по словам детей, первоклассник демонстрировал им навыки разборки и перезарядки оружия. По мнению пользователей сети, это говорит о том, что оружие в руках у ребенка оказалось не в первый раз.

"По итогу, в кабинете у директора моя подруга пытаясь объяснить родителям данного мальчика всю серьезность ситуации, была не услышана директором и родителями", – резюмировала женщина.

Стоит добавить, что в комментариях к этому сообщению оставили свои отзывы еще несколько родителей, которые рассказали об агрессивном поведении и склонности мальчика к насилию.

Напомним, ранее в Киеве мужчина закрылся в квартире и угрожал убить своих детей, однако после штурма спецназа был задержан.

"Женщина из квартиры сбежала, а ее обидчик забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет и угрожал оружием. Соответственно в Киеве была введена полицейская операцию "Заложник", – говорилось в сообщении полиции.

Позже силовики, которые участвовали в штурме квартиры, рассказали, что в доме был обнаружен арсенал оружия, а "глава семьи" вел себя агрессивно, был одет в бронежилет и каску, при этом постоянно угрожая убийством детям и стражам порядка.