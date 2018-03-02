В Бердянске пожарные спасли людей в городской больнице

Сегодня, 18:35

Запорожским спасателям поступила просьба о помощи из больницы

Фото: Бердянское ГРУ ГУГСЧС
Фото: Бердянское ГРУ ГУГСЧС

В городе Бердянске, Запорожской области, 2 марта при доставке кислорода в больницу понадобилась помощь пожарного расчета.

Об этом сообщили в городском управлении ГСЧС.

В 12:52 спасатели получили вызов с просьбой о помощи на территории городской больницы.

"Застрял в снежном заносе грузовик DAF, который вез в больницу жидкий кислород", – передают спасатели.


Фото: Бердянское ГРУ ГУГСЧС

Фото: Бердянское ГРУ ГУГСЧС

Фото: Бердянское ГРУ ГУГСЧС

Фото: Бердянское ГРУ ГУГСЧС

На вызов приехал расчет на грузовике ЗИЛ. Спасатели взяли грузовик на буксир и помогли добраться до места назначения груза.

Напомним, ранее в соцсетях начался флешмоб с хештегом #помоги_весне_ешь_снег. Пользователи постят смешные картинки, где животные, дети и взрослые едят снег, выдумывая всяческие шутки на эту тему.

Также мы писали, что в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. 

Кроме того, из-за снегопадов крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков.
больница, Бердянск, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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