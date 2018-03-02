В Бердянске пожарные спасли людей в городской больнице

Запорожским спасателям поступила просьба о помощи из больницы

В городе Бердянске, Запорожской области, 2 марта при доставке кислорода в больницу понадобилась помощь пожарного расчета.

Об этом сообщили в городском управлении ГСЧС.

В 12:52 спасатели получили вызов с просьбой о помощи на территории городской больницы.

"Застрял в снежном заносе грузовик DAF, который вез в больницу жидкий кислород", – передают спасатели.









Фото: Бердянское ГРУ ГУГСЧС

Фото: Бердянское ГРУ ГУГСЧС

Фото: Бердянское ГРУ ГУГСЧС

Фото: Бердянское ГРУ ГУГСЧС

На вызов приехал расчет на грузовике ЗИЛ. Спасатели взяли грузовик на буксир и помогли добраться до места назначения груза.

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