В Бердянске приютили козлят, найденных в мешке у дороги

Козлята, которых возле Бердянска в конце февраля спасли от смерти, вскоре будут жить в минизоопарке. Местная зоозащитница нашла животных на трассе – их выбросили просто в мешке. Видео руководитель Бердянской общественной организации защиты животных Валентина Мамай опубликовала в Facebook.
Как выяснилось, женщина заметила на обочине трассы шевелящийся мешок. Сначала она подумала, что таким образом хозяева выбросили собаку или кота. Но увиденное стало для Валентины сюрпризом. В мешке находились двое маленьких козлят.
Малышей сначала доставили в собачий приют, там ее откормили и поставили на ноги.
"Купила соску, молоко, пока в приюте вместе с охранниками на диване, дальше посмотрим", – сообщила женщина.
Тех, кто выбросил козлят на смерть, разыскивают.
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