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В Бердянске приютили козлят, найденных в мешке у дороги

6 марта, 17:34

Сергей Пономаренко

Тех, кто выбросил козлят на обочине, разыскивают

Козлята, которых возле Бердянска в конце февраля спасли от смерти, вскоре будут жить в минизоопарке. Местная зоозащитница нашла животных на трассе – их выбросили просто в мешке. Видео руководитель Бердянской общественной организации защиты животных Валентина Мамай опубликовала в Facebook.

Как выяснилось, женщина заметила на обочине трассы шевелящийся мешок. Сначала она подумала, что таким образом хозяева выбросили собаку или кота. Но увиденное стало для Валентины сюрпризом. В мешке находились двое маленьких козлят.

Малышей сначала доставили в собачий приют, там ее откормили и поставили на ноги.

"Купила соску, молоко, пока в приюте вместе с охранниками на диване, дальше посмотрим", – сообщила женщина.

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Тех, кто выбросил козлят на смерть, разыскивают.

Ранее мы писали, что в Броварах Киевской области для спасения кошки развернули целую спасательную операцию. Кошка упала в вентиляционную шахту и провела там 10 дней.

Также мы рассказывали, как под Киевом спасли пса, обреченного на смерть. Животное нашли в мешке, оставленном на льду реки.

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Бердянск спасение спасение животных козленок зоозащитники

Источник: Сегодня

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