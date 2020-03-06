В Бердянске приютили козлят, найденных в мешке у дороги

Тех, кто выбросил козлят на обочине, разыскивают

Козлята, которых возле Бердянска в конце февраля спасли от смерти, вскоре будут жить в минизоопарке. Местная зоозащитница нашла животных на трассе – их выбросили просто в мешке. Видео руководитель Бердянской общественной организации защиты животных Валентина Мамай опубликовала в Facebook.

Как выяснилось, женщина заметила на обочине трассы шевелящийся мешок. Сначала она подумала, что таким образом хозяева выбросили собаку или кота. Но увиденное стало для Валентины сюрпризом. В мешке находились двое маленьких козлят.

Малышей сначала доставили в собачий приют, там ее откормили и поставили на ноги.

"Купила соску, молоко, пока в приюте вместе с охранниками на диване, дальше посмотрим", – сообщила женщина. В тренде Усиление обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Тех, кто выбросил козлят на смерть, разыскивают.

Ранее мы писали, что в Броварах Киевской области для спасения кошки развернули целую спасательную операцию. Кошка упала в вентиляционную шахту и провела там 10 дней.

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