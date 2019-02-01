Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Бердянске продолжает рушиться коллектор: подачу воды в городе могут отсрочить

Сегодня, 11:40

В результате проседания плит на Западном проспекте будет перекрыто движение автомобилей

В Бердянске начало проседать полотно проспекта
В Бердянске начало проседать полотно проспекта. Фото: ПроБердянск
В Бердянске продолжает рушиться коллектор: подачу воды в городе могут отсрочить //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/414/f22/5c5414f227ef4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/414/f22/5c5414f227ef4.jpg Запорожье В результате проседания плит на Западном проспекте будет перекрыто движение автомобилей

В Бердянске аварийный коллектор начал рушиться дальше. В связи с ремонтными работами автомобильное движение по Западному проспекту перекроют.

Как стало известно, утром 1 февраля начали проседать плиты на Западном проспекте. По предварительным данным, сроки подачи воды в некоторых районах города перенесут, передает "ПроБердянск".

В настоящее время на месте аварии работают все аварийные службы города. Специалисты откачивают стоки в центре города и на некоторых отдельных улицах.

Кроме того, в связи с ремонтными работами с сегодняшнего дня будет перекрыто движение по проспекту Западному. Схема объезда будет опубликована позже.

Напомним, В результате аварии в городе частично отключено водоснабжение. Люди получают воду из подвозимых цистерн.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел на перекрестке улиц Земской и Богуславского – обвалился железобетонный колодец канализационного коллектора. Тогда власти Бердянска перекрыли движение от улицы Итальянской до проспекта Победы.

А перед этим в Днепровском районе столицы произошел масштабный порыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, который достигал в высоту пяти-шести метров.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Бердянск, канализация, запорожская область, коллектор

Вы сейчас просматриваете новость " В Бердянске продолжает рушиться коллектор: подачу воды в городе могут отсрочить". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авария канализации в Бердянске: на ремонт требуются миллионы гривен

Сегодня, 03:04

Ликвидация последствий аварии в Бердянске обойдется в миллионы гривен

Коммунальная катастрофа в Бердянске: коллапс продолжается четвертые сутки

Вчера, 21:33

Авария на коллекторе оставила половину Бердянска без питьевой воды

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов