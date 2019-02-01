В Бердянске продолжает рушиться коллектор: подачу воды в городе могут отсрочить
В результате проседания плит на Западном проспекте будет перекрыто движение автомобилей
В Бердянске аварийный коллектор начал рушиться дальше. В связи с ремонтными работами автомобильное движение по Западному проспекту перекроют.
Как стало известно, утром 1 февраля начали проседать плиты на Западном проспекте. По предварительным данным, сроки подачи воды в некоторых районах города перенесут, передает "ПроБердянск".
В настоящее время на месте аварии работают все аварийные службы города. Специалисты откачивают стоки в центре города и на некоторых отдельных улицах.
Кроме того, в связи с ремонтными работами с сегодняшнего дня будет перекрыто движение по проспекту Западному. Схема объезда будет опубликована позже.
Напомним, В результате аварии в городе частично отключено водоснабжение. Люди получают воду из подвозимых цистерн.
Напомним, ранее подобный инцидент произошел на перекрестке улиц Земской и Богуславского – обвалился железобетонный колодец канализационного коллектора. Тогда власти Бердянска перекрыли движение от улицы Итальянской до проспекта Победы.
А перед этим в Днепровском районе столицы произошел масштабный порыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, который достигал в высоту пяти-шести метров.
Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.
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