В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке: погибли два человека (фото)

В городе Бердянск Запорожской области в квартире произошел взрыв. В результате инцидента погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
Отмечается, что инцидент произошел утром 10 марта на седьмом этаже многоэтажки по улице Волонтеров. Полицейские установили, что в квартире взорвалось неизвестное устройство.
На месте погибли жители квартиры – двое мужчин 50 и 60 лет, 51-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. Медики борются за ее жизнь.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Кропивницком в жилой многоэтажке прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате пострадали двое людей, их госпитализировали.
Кроме того, в Киеве произошел взрыв, от которого в соседнем доме повыбивало окна.
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