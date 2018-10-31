В Бердянске произошло необычное ДТП: машина врезалась в трос, опубликованы фото

В Запорожской области необычное ДТП произошло на дороге Бердянска – его единственным участником стал автомобиль Toyota, который врезался буксировочный трос.

Как сообщает ПроБердянск, авария случилась 30 октября на Восточном проспекте, в районе улицы Победителей: водитель Toyota поздно заметил буксируемый грузовик и врезался в натянутый между двумя машинами стальной трос.

В результате инцидента канат разбил лобовое стекло легковушки. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работали патрульные полицейские, которым предстояло установить степень вины каждого участника аварии.







Напомним, ранее мы писали о курьезном ДТП в Запорожье – там 30-летняя женщина врезалась в бетонную стену, перепутав педали тормоза и газа.

Также стоит напомнить, что ранее в полиции сайту "Сегодня" сообщили шокирующую статистику по аварийности на украинских дорогах: за девять месяцев 2018 года произошло 108 070 аварий. По данным ведомства, в ДТП погибли 2 266 человек, а 22 394 – получили травмы. Ряд аварий произошло по вине нетрезвых водителей.