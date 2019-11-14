В Бердянске прокурор попался на взятке в 10 тысяч долларов

Иллюстрация / Фото: НАБУ

В Запорожской области прокурор из Бердянска попался на взятке в размере 10 тысяч долларов. Эти деньги он требовал, обещая не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, деньги прокурор получил через посредника.

"Под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины следователи Государственного бюро расследований под оперативным сопровождением Службы безопасности Украины прекратили противоправную деятельность прокурора Бердянской местной прокуратуры, который требовал и получил через посредника взятку в размере 10 тысяч долларов США за непривлечение человека к уголовной ответственности и прекращение давления на хозяйственную деятельность последнего", – говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Ранее мы сообщали о том, что следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание. Поймали взяточника именно в тот момент, когда он брал деньги – 2000 долларов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выросло количество взяток. Несмотря на реформы, взяточников в своих рядах выявляют все силовые ведомства. Так, во Львове арестовали налоговика, который заставил купить "паленую" водку, а потом попытался "крышевать" предпринимателя.

А еще раньше новости "Сегодня" писали о том, как на Буковине сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытался съесть 200 гривен, полученных в качестве взятки.

В международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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