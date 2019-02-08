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В Бердянске разоблачили серийного автоугонщика: опубликованы фото и видео

Сегодня, 14:43

Задержанного подозревают в совершении нескольких угонов

В Бердянске разоблачили серийного автоугонщика: опубликованы фото и видео Запорожье Задержанного подозревают в совершении нескольких угонов

В Бердянске копы разоблачили подозреваемого в совершении нескольких автомобильных угонов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, во время санкционированного обыска по месту жительства ранее судимого 30-летнего мужчины, были обнаружены и изъяты металлические детали кузова ВАЗ-2106, автомобиль ВАЗ-21214, а также различные запчасти салонов и кузовов других автомобилей.

Выяснилось, что злоумышленник угонял автомобили на территории Бердянска на протяжении 2018 и 2019 годов. Сейчас копы проверяют его на совершение аналогичных преступлений на территории Запорожской области. По факту происшествия открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что накануне в Запорожье была задержана группа угонщиков, которые на протяжении 2017-2019 годов занимались кражами элитных автомобилей на территории Запорожской области. Как стало известно, передвигались злоумышленники на автомобиле Ford, а во время обысков у них обнаружили автомобили Hyundai Elantra, Mercedes, набор отмычек, рации, сканеры для взлома сигнализации и другие вещественные доказательства.

Также в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года, и выйти на их след стражи порядка смогли лишь недавно.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillaс клиентки, чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.

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Тег угоны, угонщик

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