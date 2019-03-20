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В Бердянске СБУ провела учения в морском порту

Сегодня, 16:18

По легенде учений, в администрации занесли взрывное устройство

Ильичевский морской порт. Иллюстрация
Ильичевский морской порт. Иллюстрация. Фото: Сегодня
В Бердянске СБУ провела учения в морском порту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6a/c63/5c7e6ac632219.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6a/c63/5c7e6ac632219.jpg Запорожье По легенде учений, в администрации занесли взрывное устройство

В Бердянском морском порту прошли антитеррористические учения Службы безопасности Украины. По легенде маневров было заминировано админздание порта.

В частности, в порту Бердянска сотрудники СБУ провели учения на отработку действий служб экстренного реагирования, полицейских и охраны учреждения.

По легенде учений, в административное здание Бердянского морского порта пронесли взрывное устройство. Руководство порта пообещало в ближайшее время представить официальный комментарий о ходе учений.

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге правоохранители искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

А перед этим в центре Одессы из-за сообщения о "минировании" детского сада эвакуировали около 100 человек – 79 детей и более 20 взрослых. Силовики получили анонимное сообщение о минировании дошкольного учебно-воспитательного комплекса №90, расположенного на улице Базарной.

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Тег СБУ, Бердянск, учения, морпорт

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