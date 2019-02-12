В Бердянске снова произошла авария на водопроводе

В Бердянске после очередного прорыва трубы часть города осталась без воды

В Бердянске снова произошла авария на водопроводе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/414/d77/5c5414d7720c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/414/d77/5c5414d7720c7.jpg 2019-02-12T14:45:00+02:00 Запорожье В Бердянске после очередного прорыва трубы часть города осталась без воды

В Бердянске жители сразу нескольких микрорайонов остались без воды из-за прорыва на водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Бердянскводоканал".

Как стало известно, прорыв водопровода случился утром 12 февраля на перекрестке улиц Бородина и Дружбы. В этот же день образовалась течь по улице Чубаря,172. Рабочие сразу же приступили к выполнению работ по устранению аварий.

В связи с этим, в микрорайонах Колония, Слободка, Коса и Макорты была временно прекращена подача воды. По данным ведомства, водоснабжение уже частично восстановлено.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел на перекрестке улиц Земской и Богуславского – обвалился железобетонный колодец канализационного коллектора. Тогда власти Бердянска перекрыли движение от улицы Итальянской до проспекта Победы.

А перед этим в Днепровском районе столицы произошел масштабный порыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, который достигал в высоту пяти-шести метров.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

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