В Бердянске снова произошла авария на водопроводе
В Бердянске после очередного прорыва трубы часть города осталась без воды
В Бердянске жители сразу нескольких микрорайонов остались без воды из-за прорыва на водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Бердянскводоканал".
Как стало известно, прорыв водопровода случился утром 12 февраля на перекрестке улиц Бородина и Дружбы. В этот же день образовалась течь по улице Чубаря,172. Рабочие сразу же приступили к выполнению работ по устранению аварий.
В связи с этим, в микрорайонах Колония, Слободка, Коса и Макорты была временно прекращена подача воды. По данным ведомства, водоснабжение уже частично восстановлено.
Напомним, ранее подобный инцидент произошел на перекрестке улиц Земской и Богуславского – обвалился железобетонный колодец канализационного коллектора. Тогда власти Бердянска перекрыли движение от улицы Итальянской до проспекта Победы.
А перед этим в Днепровском районе столицы произошел масштабный порыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, который достигал в высоту пяти-шести метров.
Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Бердянске снова произошла авария на водопроводе". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
После аварии на водопроводе в Бердянске проверят все коллекторы Запорожья
Мэр Запорожья распорядился провести внеочередную проверку коллекторов города