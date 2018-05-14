В Бердянске стая бродячих собак набросилась на женщину с ребенком

Сегодня, 14:28

Женщина была госпитализирована с укусами и множеством рваных ран ног

Фото: liveinternet.ru
Фото: liveinternet.ru

В курортном городе Бердянск, Запорожской области, стая бродячих собак набросилась на женщину, которая пыталась защитить свою дочку.

Как сообщили в одном из местных сообществ в социальных сетях, пострадавшая была госпитализирована, а ребенка родственники забрали домой.

У женщины врачи диагностировали множественные рваные раны обеих ног.  Рядом с местом нападения находится частный приют для бродячих животных. 

Напомним, ранее в Полтавской области собака едва не загрызла до смерти трехлетнего мальчика. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Как заявила бабушка ребенка, которая в тот день присматривала за внуком, на него напали бездомные псы.

Также мы писали о нападении бродячих собак на ребенка в Харьковской области: ученика четвертого класса атаковали, когда он шел на учебу. К счастью, недалеко оказались взрослые, которые защитили мальчика и прогнали животных.

По словам чиновника, школьника увезли в больницу, медики оценивают его состояние как удовлетворительное — после схватки с собаками у ребенка остались синяки и царапины.
Бердянск, бездомные собаки, бродячие собаки, Запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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