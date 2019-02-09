В Бердянске у местного жителя изъяли более килограмма наркотиков: опубликованы фото и видео

Стоимость изъятых наркотиков составляет около 100 тысяч гривен

В Бердянске у мужчины изъяли более килограмма наркотиков. Фото: Нацполиция

В Бердянске у местного жителя изъяли более килограмма наркотиков: опубликованы фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dd6/748/5c5dd6748017c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dd6/748/5c5dd6748017c.jpg 2019-02-09T04:00:00+02:00 Запорожье Стоимость изъятых наркотиков составляет около 100 тысяч гривен





В Бердянске возле одного из почтовых отделений копы изъяли около 1,2 килограмма марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, полицейские остановили 33-летнего местного жителя, у которого в ходе проверки была обнаружена крупная партия марихуаны.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет около 100 тысяч гривен. Все вещества отправлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления.

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