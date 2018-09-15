В Бердянске у воспитательницы детсада обнаружили туберкулез

В городе Бердянск Запорожской области у работницы детского сада обнаружили смертельно опасную инфекционную болезнь — туберкулез.

Как сообщает "Бердянск24", диагноз уже подтвержден областным лабораторным центром Минздрава и о нем знают в городском отделе образования.

Больная временно отстранена от работы, ей предстоит длительное лечение. А тем временем медики выясняют, на какой стадии находится заболевание женщины.

В свою очередь, правоохранительные органы будут выяснять, как женщина с опасной и заразной болезнью могла пройти медицинскую комиссию, необходимую для трудоустройства в детсад, и почему ее болезнь не обнаружили.

В самом детском саду проводится профилактика, обследуются все сотрудники, выясняется вероятность угрозы заражения туберкулезом детей, посещавших это дошкольное учреждение.

Напомним, ранее директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии, академик Юрий Фещенко рассказал о критической ситуации в Институте туберкулеза. По его словам, государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено законом.

Также мы писали о том, как в Чернигове учеников одной из школ города принуждают принимать таблетки от туберкулеза, поскольку в одном из классов обнаружился парень с этой болезнью. Медики и руководство учреждения заверили, что бояться заражения не стоит.