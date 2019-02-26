В Бердянске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
Смертельный пожар в многоэтажке унес жизнь мужчины
В Бердянске в результате пожара в многоэтажном жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Запорожской области.
Как стало известно, 26 февраля, около трех часов ночи, спасатели получили сообщение о пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Довганюка. На место оперативно выехали три автомобиля пожарных.
Спустя полчаса спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. Из-за сильного задымления пожарные работали в дыхательных аппаратах.
В ходе борьбы с огнем бойцы ГСЧС обнаружили в комнате тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 66-летний хозяин квартиры.
По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется следствие.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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