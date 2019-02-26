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В Бердянске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

Сегодня, 14:59

Смертельный пожар в многоэтажке унес жизнь мужчины

Смертельный пожар в Бердянске: погиб мужчина
Смертельный пожар в Бердянске: погиб мужчина. Фото: ГСЧС
В Бердянске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/536/4fa/5c75364fa5b25.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/536/4fa/5c75364fa5b25.jpg Запорожье Смертельный пожар в многоэтажке унес жизнь мужчины

В Бердянске в результате пожара в многоэтажном жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Запорожской области.

Как стало известно, 26 февраля, около трех часов ночи, спасатели получили сообщение о пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Довганюка. На место оперативно выехали три автомобиля пожарных.

Спустя полчаса спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. Из-за сильного задымления пожарные работали в дыхательных аппаратах.

В ходе борьбы с огнем бойцы ГСЧС обнаружили в комнате тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 66-летний хозяин квартиры.

По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется следствие.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, Бердянск, запорожская область

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