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В Бердянске водитель сбил двух малолетних сестер: девочки попали в реанимацию

11 сентября, 14:56

В ДТП пострадали две девочки-школьницы

В Бердянске машина сбила двух школьниц

В Бердянске машина сбила двух школьниц / Фото: Бердянск 24

В Запорожской области утром 11 сентября в Бердянске автомобиль сбил двух несовершеннолетних сестер. Очевидцы происшествия оперативно вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала одну из пострадавших.

По предварительной информации Нацполиции, дети направлялись в школу и переходили дорогу в неустановленном месте. В свою очередь, по словам водителя, девочки выскочили на дорогу перед автомобилем, а обзор дороги перекрывало другое транспортное средство.

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В больнице оказалась 10-летняя девочка, у нее диагностировали перелом бедра. Ее сестра получила ушибы и с места происшествия отправилась домой, и уже оттуда ее доставили в больницу. Сейчас дети находятся под присмотром врачей.

Полицией было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", а копы обратились к очевидцам ДТП с просьбой сообщить об обстоятельствах происшествия.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП Бердянск пешеходы запорожская область

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