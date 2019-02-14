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В Бердянске военком попался на вымогательстве взятки

Сегодня, 12:12

Военный требовал деньги за то, чтобы не призывать мужчину на службу

Иллюстрация.
Иллюстрация.. Фото: СБУ
В Бердянске военком попался на вымогательстве взятки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e71/05e/5c5e7105ece65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e71/05e/5c5e7105ece65.jpg Запорожье Военный требовал деньги за то, чтобы не призывать мужчину на службу

В Запорожской области на вымогательстве взятки в 1200 долларов был задержан местный военный комиссар. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Государственного бюро расследований.

Как выяснилось, комиссар требовал деньги за то, чтобы молодой человек не был призыван на военную службу и получил военный билет.

Отмечается, что первый "транш" в сумме 300 евро военком получил еще в начале месяца, а 13 февраля, при получении 450 евро был задержан следователями ГБР. Задержали вымогателя с поличным в помещении военкомата.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". В ближайшее время военному комиссару планируется сообщить о подозрении.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время, в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Тег взятка, Бердянск, военком, запорожская область

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