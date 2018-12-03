В Бердянске возле школы задержали мужчину с пакетом наркотиков: появились фото и видео
Мужчина пытался уйти от полицейских и отрицал свою вину
В городе Бердянске Запорожской области возле одной из местных школ полицейские задержали мужчину с пакетом наркотиков.
Как стало известно, патрульные заметили прохожего, который бросил на обочину пакет с зеленым веществом и попытался сбежать, но вскоре его задержали, сообщает "ПроБердянск".
Во время разговора с патрульными мужчина сообщил, что он не наркоман, а вещество, похожее на марихуану, ему якобы подбросили. Как выяснилось позже, подозреваемый уже был судим за хранение и распространение запрещенных веществ.
Изъятое направлено на экспертизу, а для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, ранее сотрудники отдела противодействия наркопреступности в Одесской области изъяли 40 килограммов наркотиков у 50-летнего жителя Болграда. На чердаке дома полицейские обнаружили помещение, в котором выращивалась конопля.
А запорожские силовики обнаружили наркоплантацию с вооруженной охраной и растяжками, на которой из элитных зерен выращивалась конопля.
Также мы писали о том, как в Одессе СБУ разоблачила канал поставок наркотиков из Европы. Дилера задержали в одном из почтовых отделений города во время получения "товара", который он был намерен сбывать на территории области.
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