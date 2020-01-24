В Бердянске ввели карантин: закроются школы и детсады

В Запорожской области на карантин закрыты 44 школы / Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

В Запорожской области на фоне возросшей заболеваемости гриппом и простудой был объявлен карантин в Бердянске, селах Азовское, Нововасильевка, Роза – учреждения среднего и внешкольного образования приостановят работу с 25 по 31 января.

Соответствующее решение 24 января приняла профильная комиссия. Также в нем говорится, что на срок карантина будет приостановлено проведение массовых мероприятий и работа внешкольных кружков.

Между тем, по последним данным, в образовательных учреждениях Бердянска существенно выросло количество заболевших среди учеников – 16,2%.

Медики отметили, что по сравнению с 23 января зафиксировали вдвое больше обращений – школьниками были 35 из 66 человек, которым потребовалась помощь, а уровень заболеваемости фактически достиг эпидемического порога. Его превышение специалисты прогнозируют к 26 января.

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По симптомам болезни – высокая температура на протяжении шести дней – медики подозревают грипп. Официальную причину роста заболеваемости медики установят после поступления результатов лабораторных исследований.

Следующее заседание комиссии состоится через неделю, 31 января. Тогда и будет принято решение – нужно ли продлить карантин и что делать во избежание эпидемии.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Украине с 30 сентября 2019 года, когда начался эпидемическийсезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), от осложнений этих болезней умерли 11 человек. За это время переболело 6,2% населения Украины, были госпитализированы 67 113 человек, из них 78,7% – дети в возрасте до 17 лет.

"Помните, что грипп – это вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Частым осложнением болезни является пневмония, которая иногда может привести к летальному исходу всего за 4-5 дней", – предупредили медики.

О том, как защититься от гриппа, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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