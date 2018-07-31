В Бердянске выстрелами в спину убили ветерана боев на Донбассе: появились фото и видео

Сегодня, 14:04

Убийство произошло на территории во дворе гостиницы, принадлежавшей погибшему

Скриншот
Скриншот

В курортном Бердянске 31 июля был убит ветеран войны на Донбассе – боец батальона "Донбасс" Виталий Олешко с позывным "Сармат".  Об этом сообщил друг погибшего Андрей Маджаров в своем Facebook.

"Только что застрелили "Сармата", выстрелом в спину из двуствольной винтовки. У меня на глазах, можно сказать. Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник, выстрелил два раза", – заявил он на видео, снятом на месте трагедии.

В свою очередь, издание ПроБердянск сообщает, что нападение произошло во дворе гостиницы по Восточному проспекту,157, принадлежащей семье погибшего.

Двое людей, приехавших на красном автомобиле, предположительно марки "Таврия", вошли во двор и выстрелили в спину Олешко. По предварительной информации, номер автомобиля на котором приехали нападавшие АР8673. Полиция объявила план "Перехват".

Ранее в Харьковской области на территории воинской части в Лозовой было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом. Полиция открыла уголовное производство по статье "убийство".

Напомним, мы писали о задержании подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в лесополосе на улице Вышгородской. На записи с допросом подозреваемого признался, что задушил девушку за отказ заниматься с ним сексом.

Также мы писали о дерзком разбойном нападении на рынке в Киеве: неизвестных в масках ворвались в помещение администрации рынка, произвели несколько выстрелов и скрылись на автомобиле. В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног.
убийство, Донбасс, Бердянск, ветеран, запорожская область

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"Сегодня"

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