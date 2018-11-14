В Бердянске за 26 "минирований" женщину оштрафовали на 50 гривен

Сегодня, 18:47

Медики заявили о психической болезни "минерши"

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Запорожской области полицейские Бердянска попытались привлечь к административной ответственности местную жительницу, которая 26 раз делала ложные сообщения о преступлениях, в частности, минированиях.

Как сообщает издание "ПроБердянск", 14 ноября состоялось заседание административной комиссии, которая рассматривала этот вопрос и решила оштрафовать нарушительницу на 51 гривню.

Также сообщается, что на протяжении 2018 года женщина 26 раз позвонила в полицию с заявлениями о придуманных преступлениях, однако ее ни разу не удалось привлечь к ответственности, поскольку, по информации медиков, у женщины имеются психические расстройства.

Напомним, ранее Ивано-Франковский городской суд применил принудительную госпитализацию к 38-летнему местному жителю, который пять раз давал заведомо ложные сообщения о минировании.

Также мы писали о том, как в Киеве "заминировали" здание, где решали судьбу вертолетной площадки беглого экс-президента Виктора Януковича. Однако через время площадку все равно вернули в собственность Киева.

Кроме того, сообщалось о том, что станцию метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве "заминировали" дважды за сутки. Входы и выходы на станцию закрывали, не работал также пересадочный узел.
штраф, Бердянск, минирование, запорожская область

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