Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,65
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Бердянске задержали подозреваемого в убийстве таксиста

Сегодня, 18:02

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

В Бердянске копы оперативно задержали подозреваемого в убийстве таксиста
В Бердянске копы оперативно задержали подозреваемого в убийстве таксиста. Фото: ПроБердянск
В Бердянске задержали подозреваемого в убийстве таксиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6b4/b4a/5c76b4b4afb94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6b4/b4a/5c76b4b4afb94.jpg Запорожье Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

В Бердянске полицейские задержали подозреваемого в убийстве водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, возможный убийца был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 18-летний местный житель.

Как мы сообщали ранее, 26 февраля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный нанес ножевые ранения 73-летнему водителю такси и скрылся. От полученных травм шофер скончался в карете скорой помощи.

По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Харькове полиция оперативно раскрыла жестокое убийство таксиста, который был найден мертвым на улице Вокзальной в Основянском районе города. 50-летнего подозреваемого задержали спустя несколько часов после совершения преступления.

"На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. Благодаря четким и слаженным действиям, полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. 50-летний мужчина скрывался у родных на территории Основянского района", – говорится в сообщении.

В настоящее время копы продолжают следственные действия, выясняя обстоятельства происшествия. Напомним также, что полицейские опубликовали видео, сделанное на месте происшествия.

Тело 55-летнего харьковчанина с резаной раной шеи было обнаружено 11 февраля, около 12:40. Сведения о преступлении были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Ее санкция предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.

Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег убийство, Бердянск, таксист, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Бердянске задержали подозреваемого в убийстве таксиста". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Житомирской области полиция задержала мужчину за убийство матери

Вчера, 14:13

Мужчина признал свою вину, но объяснить поступок не может

Винницкие копы раскрыли жестокое убийство

25 февраля, 18:53

Бывшие зэки решили, что их знакомый виновен в том, что они попали в тюрьму

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Сегодня, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

Вчера, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

25 февраля, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

25 февраля, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти