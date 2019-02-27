В Бердянске задержали подозреваемого в убийстве таксиста
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы
В Бердянске полицейские задержали подозреваемого в убийстве водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.
Как стало известно, возможный убийца был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 18-летний местный житель.
Как мы сообщали ранее, 26 февраля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный нанес ножевые ранения 73-летнему водителю такси и скрылся. От полученных травм шофер скончался в карете скорой помощи.
По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее в Харькове полиция оперативно раскрыла жестокое убийство таксиста, который был найден мертвым на улице Вокзальной в Основянском районе города. 50-летнего подозреваемого задержали спустя несколько часов после совершения преступления.
"На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. Благодаря четким и слаженным действиям, полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. 50-летний мужчина скрывался у родных на территории Основянского района", – говорится в сообщении.
В настоящее время копы продолжают следственные действия, выясняя обстоятельства происшествия. Напомним также, что полицейские опубликовали видео, сделанное на месте происшествия.
Тело 55-летнего харьковчанина с резаной раной шеи было обнаружено 11 февраля, около 12:40. Сведения о преступлении были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Ее санкция предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.
Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.
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