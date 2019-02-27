В Бердянске задержали подозреваемого в убийстве таксиста

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

В Бердянске копы оперативно задержали подозреваемого в убийстве таксиста. Фото: ПроБердянск

В Бердянске задержали подозреваемого в убийстве таксиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6b4/b4a/5c76b4b4afb94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6b4/b4a/5c76b4b4afb94.jpg 2019-02-27T18:02:00+02:00 Запорожье Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

В Бердянске полицейские задержали подозреваемого в убийстве водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, возможный убийца был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 18-летний местный житель.

Как мы сообщали ранее, 26 февраля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный нанес ножевые ранения 73-летнему водителю такси и скрылся. От полученных травм шофер скончался в карете скорой помощи.

По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Харькове полиция оперативно раскрыла жестокое убийство таксиста, который был найден мертвым на улице Вокзальной в Основянском районе города. 50-летнего подозреваемого задержали спустя несколько часов после совершения преступления.

"На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. Благодаря четким и слаженным действиям, полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. 50-летний мужчина скрывался у родных на территории Основянского района", – говорится в сообщении.

В настоящее время копы продолжают следственные действия, выясняя обстоятельства происшествия. Напомним также, что полицейские опубликовали видео, сделанное на месте происшествия.

Тело 55-летнего харьковчанина с резаной раной шеи было обнаружено 11 февраля, около 12:40. Сведения о преступлении были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Ее санкция предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.

Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

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