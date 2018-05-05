В Бердянске заключенный получил срок за попытку организации бунта
Зачинщик бунта наносил себе порезы и конфликтовал с администрацией колонии
В Бердянске Запорожской области вынесли приговор организатору бунта заключенных в исправительной колонии №77. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Как стало известно, зачинщик прибыл в колонию в 2015 году отбывать тюремный срок, где начал конфликтовать с администрацией зоны, резать себя и агитировать других заключенных к аналогичным действиям.
"Пытался совершить переворот среди других осужденных путем нанесения себе повреждений, злостным невыполнением законных требований администрации исправительного учреждения и принуждением других осужденных к аналогичным действиям", – говорится в сообщении.
Тюремщики подавили бунт, а зачинщика изолировали. Приговором Бердянского горрайонного суда его признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 392 "Действия, дезорганизующие работу исправительных учреждений". Наказание – лишение свободы сроком пять лет.
Ранее в Запорожье вынесли приговор бывшему начальнику Беленьковской исправительной колонии №99, которого обвиняли в вымогательстве и получении взятки от заключенного – пять лет тюрьмы.
А перед этим во время проверки Генпрокуратуры колоний Запорожской области оказалось, что некоторые заключенные отбывают срок в комфортных условиях, употребляя наркотики в "вип-камерах".
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