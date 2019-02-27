В Бердянске жестоко убили таксиста: в полиции рассказали подробности

Камера видеонаблюдения зафиксировала возможного убийцу

В Бердянске зарезали таксиста. Фото: ПроБердянск

В Бердянске жестоко убили таксиста: в полиции рассказали подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/666/cba/5c7666cba63e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/666/cba/5c7666cba63e6.jpg 2019-02-27T12:37:24+02:00 Запорожье Камера видеонаблюдения зафиксировала возможного убийцу

В Запорожской области таксист из Бердянска получил ножевое ранение и скончался в карете скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, вечером 26 февраля около 16:20 на улице Горького был обнаружен автомобиль такси с раненым 73-летним водителем.

По факту умышленного убийства полицейские открыли уголовное производство, ведется розыск подозреваемого.





Стоит добавить, что камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который возможно, причастен к преступлению – он сел в такси на автовокзале Бердянска и скрылся.

Напомним, ранее в Харькове полиция оперативно раскрыла жестокое убийство таксиста, который был найден мертвым на улице Вокзальной в Основянском районе города. 50-летнего подозреваемого задержали спустя несколько часов после совершения преступления.

"На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. Благодаря четким и слаженным действиям, полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. 50-летний мужчина скрывался у родных на территории Основянского района", – говорится в сообщении.

В настоящее время копы продолжают следственные действия, выясняя обстоятельства происшествия. Напомним также, что полицейские опубликовали видео, сделанное на месте происшествия.

Тело 55-летнего харьковчанина с резаной раной шеи было обнаружено 11 февраля, около 12:40. Сведения о преступлении были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Ее санкция предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.

Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

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