В Бердянске жильцы хрущевки боятся, что их дом рухнет из-за дырявой крыши

Протекающая крыша привела к грибку на стенах и вымыванию цемента

В Бердянске жильцы хрущевки боятся, что их дом рухнет из-за дырявой крыши 2019-03-13T13:29:29+02:00 Запорожье Протекающая крыша привела к грибку на стенах и вымыванию цемента

В Запорожской области жители хрущевки в Бердянске опасаются, что их трехэтажный дом может развалиться из-за дырявой крыши. Конструкции здания размывает буквально на глазах, а коммунальщики с капитальным ремонтом не спешат, объясняя, что не имеют на это денег.

Квартира Анны Козак, которая находится на верхнем этаже, как раз под поврежденной крышей, пострадала одной из первых. По словам хозяйки – как только на улице начинает чуть-чуть накрапывать дождь, стены покрываются каплями.

"Смотрите, здесь все отвалилось, здесь упало, стекло разбило, ничего не закрывается, балкон не закрывается, грибок. Я постоянно кашляю, наверное, это уже от грибка", – рассказала жительница аварийного дома.

По словам жильцов, крыша их здания протекает уже три года, а стены квартир вплоть до первого этажа покрыты ручейками воды. Цемент между кирпичами на фасадной стене почти полностью вымыт, и таких испытаний, опасаются люди, могут не выдержать перекрытия.

"Дом рушится и скрипит, и мы даже ночью слышим, как он трещит, потому что крыша протекает", – рассказала Любовь Кемалова.

Еще одна жительница дома, Валентина Цепко, рассказала, что люди не раз пытались добиться ремонта.

"Сколько ни добиваются, сколько ни пишем заявления, приходили туда, главный инженер вообще отмахивается от нас, не хочет даже разговаривать", – подчеркнула она

Ответственные за дом коммунальщики на жалобы не реагируют, пожаловались владельцы квартир. А в управляющей компании объяснили, что жильцы немало задолжали за коммуналку и почти полгода саботируют платежи, потому и чинить дом не за что.

"Винить во всем обслуживающую организацию, я считаю, не совсем правильно. Потому что жильцы, которые являются сами хозяевами своих квартир, квартиры в основном приватизированы, они должны ухаживать за своими квартирами, за своим жилым фондом, тоже в полном объеме", – заявила Лариса Величкина, глава отдела по управлению жилым фондом Бердянского горсовета.

В мэрии жильцам предложили скинуться хотя бы на материалы для ремонта кровли. Или создать объединение совладельцев многоквартирного дома и получить средства по городской программе поддержки ОСМД.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.

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