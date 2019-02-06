В больницы, школы и детсады Запорожья поставляли некачественные продукты

Копы разоблачили преступную схему хищения бюджетных денег

В больницы, школы и детсады Запорожья поставляли некачественные продукты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b0a/309/5c5b0a309b8e6.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b0a/309/5c5b0a309b8e6.jpeg 2019-02-06T18:27:00+02:00 Запорожье Копы разоблачили преступную схему хищения бюджетных денег

















В Запорожье полиция разоблачила преступную схему по присвоению бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Отмечается, что чиновники областного и местного уровней в сговоре с руководством одного из предприятий проводили поставки некачественной продукции в больницы, школы, детсады, а также интернаты области.

На днях полицейские провели санкционированные обыски на одном из складов предприятия. В ходе проверки была изъята некачественная продукция, а также документация и печати.

Выяснилось, что предприятие закупало молочную продукцию низшей категории, а затем меняли этикетки. Кроме того, работники предприятия меняли маркировку даты производства на просроченных продуктах.

По факту происшествия открыто уголовное производство. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступной схеме. Продолжается расследование.

Ранее мы писали, что в Николаевской области работники полиции и СБУ под руководством прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен.

А прокуратура Черниговской области обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который "отмывал" деньги предпринимателей в Черниговской и Киевской областей. В ходе обысков, кроме денег обнаружено 3,4 кг золота.

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