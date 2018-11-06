В центре Мелитополя произошло тройное ДТП: опубликованы фото

Сегодня, 12:42

Машины столкнулись друг за другом на одной полосе

В центре Мелитополя произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором "паровозиком" столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как сообщает РИА Мелитополь, инцидент произошел 6 ноября около 9:30 на проспекте 50-летия Победы. По словам очевидцев, ВАЗ двигавшийся перед Kia, резко повернул на автозаправку, а водитель "Жигулей", вероятно, не выдержав безопасной дистанции, не успел затормозить, и машины столкнулись.

Больше других пострадал последний автомобиль в этом "паровозике" – "девятка" получила серьезные повреждения спереди. На месте происшествия работали полицейские, устанавливая все подробности происшествия.

Также мы писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
ДТП, Мелитополь, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость "В центре Мелитополя произошло тройное ДТП: опубликованы фото". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: ГУНП в Полтавской области

Смертельное ДТП под Полтавой: столкнулись грузовик и мопед

Сегодня, 11:23

Авария произошла на трассе "Киев-Харьков"

Происшествия

В ДТП в центре Киева попал дипломат из Греции

Сегодня, 09:09

Mercedes дипломата еще до аварии имел повреждения и разбитую фару
Загрузка...

Харьков

Под Харьковом водитель Lexus насмерть сбил двух пешеходов

Вчера, 23:05

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа

Запорожье

Фото: ПроБердянск

В Бердянске легковушка врезалась в бетонное ограждение

Вчера, 19:48

Машина слетела с дороги после столкновения с другим автомобилем
Загрузка...