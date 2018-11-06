В центре Мелитополя произошло тройное ДТП: опубликованы фото

Машины столкнулись друг за другом на одной полосе

В центре Мелитополя произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором "паровозиком" столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как сообщает РИА Мелитополь, инцидент произошел 6 ноября около 9:30 на проспекте 50-летия Победы. По словам очевидцев, ВАЗ двигавшийся перед Kia, резко повернул на автозаправку, а водитель "Жигулей", вероятно, не выдержав безопасной дистанции, не успел затормозить, и машины столкнулись.

Больше других пострадал последний автомобиль в этом "паровозике" – "девятка" получила серьезные повреждения спереди. На месте происшествия работали полицейские, устанавливая все подробности происшествия.

Также мы писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.