В центре Запорожья девушка устроила самосожжение

В центре Запорожья произошло ужасное самоубийство – девушка облила себя горючей жидкостью и подожгла.

Об этом в комментарии "Сегодня" сообщила спикер областного управления Нацполиции Елена Лебединская.

"Рано утром в полицию поступило сообщение, что женщина совершила самоубийство, облив себя горючей жидкостью и подожгла ее на себе. Это произошло в центре города, недалеко от цирка. Полиция устанавливает обстоятельства происшедшего", – рассказала она.

Причины и обстоятельства, побудившие девушку на такой шаг, пока неизвестны.

Напомним, ранее в центре Киева произошла попытка самосожжения, очевидцами которой стали полицейские и участники акции протеста, которая проходила рядом – им удалось быстро потушить огонь на мужчине.

Позже выяснилось, что на такой шаг решился житель Сумской области, у которого возникли разногласия с местными властями относительно выделения ему земельного участка.

Также мы сообщали о том, как в Бердичеве, прямо на сессии горсовета поджег себя предприниматель, а один из депутатов попытался его спасти. В результате оба оказались в больнице.

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