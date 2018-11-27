В центре Запорожья из-за неработающего светофора произошло ДТП: опубликовано видео

Сегодня, 15:42

Неработающий светофор привел к аварии и пробке в центре города


В центре Запорожья утром 27 ноября из-за неработающего светофора произошло столкновение двух легковушек. Инцидент произошел около 13:00 на пересечении улицы Украинской и проспекта Соборного, в районе остановки "Лахти".

Как сообщает "Голос Запорожья", в результате ДТП движение на данном участке дороги было затруднено – водителям пришлось объезжать место аварии, образовалась пробка.

О пострадавших не сообщается, на место происшествия вызвали полицейских.

Напомним, вечером 26 ноября в селе Знаменка Запорожской области грузовик сбил двоих детей и скрылся с места ДТП. В результате аварии один ребенок погиб, второй оказался в больнице.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
ДТП, Запорожье, светофор

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