В центре Запорожья карета "скорой" попала в аварию: опубликованы фото

В ДТП повреждения получили обе машины, о пострадавших не сообщается

Утром 24 сентября в центре Запорожья столкнулись карета скорой помощи и грузовой микроавтобус.

Как сообщили в Facebook-сообществе "Автоканал Запорожье", столкновение произошло около 9:30 на средней полосе движения у перекрестка проспекта Соборного и улицы Южноукраинской.

В результате аварии обе машины получили механические повреждения. На месте аварии работали сотрудники полиции, которые выясняют, обстоятельства происшествия.







О пострадавших пока не сообщается, также пока не комментируют ДТП и в пресс-службе патрульной полиции.

Напомним, ранним утром 20 сентября на трассе Харьков – Симферополь, в Михайловском районе Запорожской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Тела погибших спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля с помощью специального инструмента.

Между тем, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.