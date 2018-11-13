В центре Запорожья маршрутка сбила велосипедиста

Сегодня, 18:09

Велосипедист внезапно изменил направление движения и оказался под маршруткой

Фото: Голос Запорожья
Фото: Голос Запорожья

В центре Запорожье водитель маршрутки сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Инцидент произошел 13 ноября на проспекте Соборном в районе остановки "площадь Пушкина", когда велосипедист неожиданно изменил направление движения.

Пострадавшего с множественными телесными повреждениями госпитализировали. На месте происшествия работали сотрудники полиции, выясняя обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварийПо данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.  Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
ДТП, маршрутка, Запорожье, велосипед

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"Сегодня"

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