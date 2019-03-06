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В центре Запорожья мужчина устроил стрельбу

Сегодня, 17:00

Вооруженного человека задержали патрульные

В Запорожье мужчина устроил стрельбу
В Запорожье мужчина устроил стрельбу. Фото: Нацполиция
В центре Запорожья мужчина устроил стрельбу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fdf/9c7/5c7fdf9c783f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fdf/9c7/5c7fdf9c783f3.jpg Запорожье Вооруженного человека задержали патрульные

В центре Запорожья вечером 5 марта произошла стрельба. Соответствующий вызов получили сотрудники патрульной полиции, которые оперативно прибыли на место происшествия и вскоре заметили мужчину, который пытался от них сбежать, но был вскоре задержан.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, инцидент произошел на улице Победы около 22 часов. "Беглецом" оказался 26-летний мужчина, у которого изъяли пистолет.

"На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Вознесеновского отделения полиции. Мужчину доставили в райотдел", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей, однако "работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним".

Также мы писали о том, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Инцидент произошел в ночь на 28 февраля, когда работник управления превентивной деятельности, возвращаясь домой, увидел группу молодых людей, которые конфликтовали между собой и один из них ударил его ножом в грудь..

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Тег Запорожье, стрельба, пистолет

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