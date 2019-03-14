В центре Запорожья ночью сгорел элитный внедорожник

Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили

В центре Запорожья ночью сгорел элитный внедорожник. Фото: ГСЧС

В центре Запорожья ночью сгорел элитный внедорожник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a3e/8b8/5c8a3e8b8dd14.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a3e/8b8/5c8a3e8b8dd14.jpg 2019-03-14T14:22:53+02:00 Запорожье Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили

В Запорожье дотла сгорел элитный внедорожник, припаркованный на Южном шоссе. Инцидент произошел в ночь на 13 марта – около 23:46. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Получив информацию о возгорании автомобиля, пожарные оперативно прибыли на место происшествия и установили, что загорелся автомобиль Land Rover.

Спустя 20 минут огонь был полностью ликвидирован. В результате пожара машина получила серьезные повреждения и ремонту не подлежит. Кроме того, огнем был поврежден также припаркованный рядом автомобиль Lanos. Причина пожара пока неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, не так давно в центре Харькова, на проспекте Науки, около двух часов ночи 3 марта произошло возгорание иномарок.

Ранее мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

Также сообщалось, что на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

Кроме того, известно, что мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию о том, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение.

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