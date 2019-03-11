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В центре Запорожья произошло разбойное нападение

Сегодня, 14:54

Нападавшие, угрожая ножом, вырвали из рук мужчины iPhone

Фото: Добрев
Фото: Добрев.
В центре Запорожья произошло разбойное нападение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg Запорожье Нападавшие, угрожая ножом, вырвали из рук мужчины iPhone

В центре Запорожья ограбили местного жителя – на мужчину, который поздним вечером возвращался домой, напали двое и, угрожая ножом, отобрали у жертвы iPhone, а потом скрылись.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области, копы сумели задержать одного из вероятных грабителей – в ходе отработки территории на улице Гагарина заметили мужчину, подходящего под описание.

В ходе поверхностного осмотра в кармане его куртки копы нашли нож и украденный телефон. На место происшествия вызвали следователей. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее под Запорожьем полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.

Кроме этого, в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.

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Тег разбой, ограбление, нападение, Запорожье, Разбойное нападение

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