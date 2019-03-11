В центре Запорожья произошло разбойное нападение
Нападавшие, угрожая ножом, вырвали из рук мужчины iPhone
В центре Запорожья ограбили местного жителя – на мужчину, который поздним вечером возвращался домой, напали двое и, угрожая ножом, отобрали у жертвы iPhone, а потом скрылись.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области, копы сумели задержать одного из вероятных грабителей – в ходе отработки территории на улице Гагарина заметили мужчину, подходящего под описание.
В ходе поверхностного осмотра в кармане его куртки копы нашли нож и украденный телефон. На место происшествия вызвали следователей. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.
Ранее под Запорожьем полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.
Кроме этого, в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.
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