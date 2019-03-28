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В Частном секторе Запорожья вспыхнул пожар

Сегодня, 12:25

Крыша частного дома загорелась из-за короткого замыкания

В Запорожье вспыхнул пожар в частном доме
В Запорожье вспыхнул пожар в частном доме. Фото: ГСЧС
В Частном секторе Запорожья вспыхнул пожар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c9f/df7/5c9c9fdf765fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c9f/df7/5c9c9fdf765fe.jpg Запорожье Крыша частного дома загорелась из-за короткого замыкания

В Запорожье из-за короткого замыкания загорелась крыша частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Возгорание произошло в ночь на 28 марта, около 3:40, на территории частного дома по улице Радищева. Выяснилось, что загорелась крыша одноэтажного дома.

Спустя 40 минут спасатели полностью ликвидировали возгорание. Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, ранее в ГСЧС привели грустную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.

Также мы сообщали, что в десятиэтажном жилом доме в Днепре произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти. 

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, Запорожье, ГСЧС

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