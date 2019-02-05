В детском саду Запорожья произошла вспышка кишечной инфекции

Двое воспитанников детсада оказались в инфекционном отделении больницы

Фото: прокуратура Киева.

В детском саду Запорожья произошла вспышка кишечной инфекции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2c4/56c/5c52c456cc34f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2c4/56c/5c52c456cc34f.jpg 2019-02-05T11:44:00+02:00 Запорожье Двое воспитанников детсада оказались в инфекционном отделении больницы

В детском саду Запорожья у воспитанников зафиксировали вспышка инфекционного кишечного заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

Как стало известно, в инфекционное отделение местной больницы попали двое воспитанников детского сада №235 "Горошинка" с жалобами на повышение температуры, тошноту, рвоту, общую слабость, боли в животе.

В результате группу, в которую ходили заболевшие малыши, закрыли на карантин. Всего на минувшей неделе в больницы с острыми кишечными инфекциями обратились 137 человек.

Напомним, ранее мы сообщали о массовом отравлении малышей в детском саду Одессы – там заболели около 50 детей. А перед этим в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека.

Кроме того, в Бродовском районе Львовской области семь человек попали в больницу с отравлением после празднования дня рождения в кафе. А в Черниговской области во время поминального обеда в Варвинском районе отравились 11 человек, в том числе один ребенок.

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