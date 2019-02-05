В детском саду Запорожья произошла вспышка кишечной инфекции
Двое воспитанников детсада оказались в инфекционном отделении больницы
В детском саду Запорожья у воспитанников зафиксировали вспышка инфекционного кишечного заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.
Как стало известно, в инфекционное отделение местной больницы попали двое воспитанников детского сада №235 "Горошинка" с жалобами на повышение температуры, тошноту, рвоту, общую слабость, боли в животе.
В результате группу, в которую ходили заболевшие малыши, закрыли на карантин. Всего на минувшей неделе в больницы с острыми кишечными инфекциями обратились 137 человек.
Напомним, ранее мы сообщали о массовом отравлении малышей в детском саду Одессы – там заболели около 50 детей. А перед этим в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека.
Кроме того, в Бродовском районе Львовской области семь человек попали в больницу с отравлением после празднования дня рождения в кафе. А в Черниговской области во время поминального обеда в Варвинском районе отравились 11 человек, в том числе один ребенок.
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