В ДТП на запорожском курорте погибла харьковчанка

Сегодня, 15:25

47-летняя женщина стала жертвой аварии под Бердянском

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области
Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Утром 9 августа в Запорожской области недалеко от курортного Бердянска произошло ДТП, в котором погибла жительница Харькова. Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции, информация об аварии на 126 км автодороги Васильевка – Бердянск поступила в 06:20 утра.

"Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Fluence", – говорится в сообщении.

В результате аварии пассажир Chevrolet, жительница Харькова 1970 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте аварии.

Копы открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число серьезных происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек. 
ДТП, Харьков, Бердянск, запорожская область, смертельное ДТП

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