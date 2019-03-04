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В Энергодаре легковушка слетела в кювет и перевернулась: опубликованы фото

Сегодня, 17:32

В результате аварии, к счастью, обошлось без пострадавших

В Энергодаре легковушка слетела в кювет и перевернулась: опубликованы фото Запорожье В результате аварии, к счастью, обошлось без пострадавших

В Запорожской области водитель легкового Daewoo Lanos не справился с управлением, и в результате машина вылетела в кювет. Инцидент произошел в Энергодаре, на улице Северное шоссе.

Как стало известно, водитель 1983 года рождения не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась. К счастью, в результате аварии обошлось без пострадавших, сообщает "МедиаЦентр-Энергодар".

Как выяснили сотрудники полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении шофера составили два админпротокола.

Напомним, ранее в Запорожье пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.

Мы также писали, об аварии в Броварах под Киевом, где оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции сбил насмерть пешехода.

Также сообщалось о трагическом дорожном происшествии в Киеве, где в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vida и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.

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Тег ДТП, запорожская область, энергодар

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