В Энергодаре легковушка слетела в кювет и перевернулась: опубликованы фото

В результате аварии, к счастью, обошлось без пострадавших

В Энергодаре легковушка слетела в кювет и перевернулась: опубликованы фото 2019-03-04T17:32:04+02:00 Запорожье В результате аварии, к счастью, обошлось без пострадавших











В Запорожской области водитель легкового Daewoo Lanos не справился с управлением, и в результате машина вылетела в кювет. Инцидент произошел в Энергодаре, на улице Северное шоссе.

Как стало известно, водитель 1983 года рождения не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась. К счастью, в результате аварии обошлось без пострадавших, сообщает "МедиаЦентр-Энергодар".

Как выяснили сотрудники полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении шофера составили два админпротокола.

Напомним, ранее в Запорожье пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.

Мы также писали, об аварии в Броварах под Киевом, где оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции сбил насмерть пешехода.

Также сообщалось о трагическом дорожном происшествии в Киеве, где в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vida и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Энергодаре легковушка слетела в кювет и перевернулась: опубликованы фото". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.