В Энергодаре легковушка слетела в кювет и перевернулась: опубликованы фото
В результате аварии, к счастью, обошлось без пострадавших
В Запорожской области водитель легкового Daewoo Lanos не справился с управлением, и в результате машина вылетела в кювет. Инцидент произошел в Энергодаре, на улице Северное шоссе.
Как стало известно, водитель 1983 года рождения не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась. К счастью, в результате аварии обошлось без пострадавших, сообщает "МедиаЦентр-Энергодар".
Как выяснили сотрудники полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении шофера составили два админпротокола.
Напомним, ранее в Запорожье пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.
Мы также писали, об аварии в Броварах под Киевом, где оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции сбил насмерть пешехода.
Также сообщалось о трагическом дорожном происшествии в Киеве, где в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vida и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.
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