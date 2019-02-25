В Энергодаре ликвидировали нелегальный игорный клуб
В ходе обысков полицейские изъяли компьютеры и крупную сумму денег
В Энергодаре полицейские пресекли деятельность нелегального игорного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Так, в игорном зале был проведен санкционированный обыск, в ходе которого было описано и изъято более десяти компьютеров, также деньги и документы.
По факту происшествия было открыто уголовное производство. Полицейские выясняют лиц, причастных к организации незаконного бизнеса – им грозит штраф с конфискацией игорного оборудования. Продолжается досудебное расследование.
Мы также рассказывали, что в Днепре накрыли зал игровых автоматов. Копы обнаружили в нем 14 автоматов с купюроприемниками. Кроме того ранее в Запорожье ликвидировали нелегальный игорный зал.
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