В Энергодаре мужчина в своей квартире устроил наркопритон
Полицейские ликвидировали притон и изъяли наркотики
В Энергодаре полицейские ликвидировали наркопритон и изъяли наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.
Как стало известно, наркопритон организовал 34-летний местный житель в своей квартире, в которой полицейские провели в помещении санкционированный обыск.
В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты шприцы с жидкостью коричневого цвета, две пластиковые бутылки, заполненные наркосырьем, и одну – с ингредиентами для изготовления наркотиков.
Также было установлено, что мужчина неоднократно предоставлял наркозависимым свою квартиру для приема наркотиков. Кроме того, на момент задержания в квартире находились двое наркозависимых местных жителя. Изъятые вещества отправлены на экспертизу. В отношении злоумышленника открыто уголовное производство.
Напомним, ранее Глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко заявил, что новые наркотики – это угроза нацбезопасности. Он рассказал, почему опийный "маляс" идет к нам из Венгрии, что такое НПВ, почему они страшны, как добиться их включения в список запретных и кто такие "чайки".
Кроме того, мы писали о том, что в Киеве 16-летняя девушка торговала наркотиками. Она снимала комнату в центре столицы и сбывала "товар" через "закладки".
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