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В Энергодаре "охотники за металлом" спилили ограждение памятника к основанию города

Сегодня, 16:01

Вокруг памятника остались лишь столбики, на которых крепилась ограда

В Энергодаре "охотники за металлом" спилили ограждение вокруг памятника
В Энергодаре "охотники за металлом" спилили ограждение вокруг памятника. Фото: Энергодар-NEWS
В Энергодаре "охотники за металлом" спилили ограждение памятника к основанию города //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/41f/da9/5c641fda9090a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/41f/da9/5c641fda9090a.jpg Запорожье Вокруг памятника остались лишь столбики, на которых крепилась ограда

В Запорожской области неизвестные "охотники за металлом" похитили ограждение вокруг памятного знака. Инцидент произошел в ночь на 13 февраля.

Как стало известно, вандалы срезали цепи, которыми был огражден памятный знак, установленный в честь основания города, сообщает "Энергодар-news".

Вокруг памятника остались только столбики, на которые крепились цепи. В настоящее время коммунальщики подсчитывают нанесенные убытки.

Ранее мы писали, что в Одесской области "охотник за металлом" едва не оставил без воды целый райцентр, пытаясь украсть водопроводную трубу возле города Рени. Для этой цели мужчина по ночам копал траншею, чтобы вырезать часть трубы и сдать ее в соответствующий пункт приема.

А в Херсонской области с "охотником за металлом" произошла трагедия – 23-летний мужчина подорвался на старом снаряде, который пытался распилить во дворе своего дома. Полицейские выяснили, что мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области разоблачили "охотника за металлом", который годами сдавал на металлолом трубы орошения, которые он выкапывал с полей.

Общая сумма убытков, по предварительным подсчетам, составила около трех миллионов гривен. Организатору группы грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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Тег металлолом, энергодар, охотники за металлом, Запорожская область

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