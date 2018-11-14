В Энергодаре полицейские устроили проверки магазинов

Сегодня, 14:59

Копы проверили магазины в рамках профилактической акции "Безопасная школа"

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В городе Энергодаре Запорожской области инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую акцию с работниками магазинов, чтобы не допустить продажи алкоголя и табака несовершеннолетним.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, правоохранители посетили заведения общественного питания, магазины и киоски.

Полицейские напомнили продавцам об ответственности за нарушение норм в сфере продажи алкогольных напитков и табачных изделий.

В ведомстве отметили также, что с начала года в Запорожской области инспекторы ювенальной превенции составили 39 административных протоколов по статье "Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями". 

Напомним, ранее в центре Запорожья, на проспекте Соборном, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний мальчик, а в полиции напомнили водителям о необходимости следить за безопасностью детей.

Также мы писали о трагедии в Каменко-Днепровском районе Запорожской области, где во время пожара насмерть отравились дымом трое маленьких детей.
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"Сегодня"

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