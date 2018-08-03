В Энергодаре посетитель кафе решил развлечься и выложил гранату на стол

В городе Энергодар Запорожской области у посетителей кафе заметили гранату. Администратор заведения заметила, что на летней площадке сидят двое мужчин, а на их столе лежит граната, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Женщина вызвала копов, и оперативно прибывший патруль обнаружили двоих мужчин, которые отдыхали в кафе с боеприпасом, внешне очень похожим на боевую гранату, выложенным на столик.

"Правоохранители установили, что мужчина 1988 года рождения для развлечения положил муляж боеприпаса на стол", – говорится в сообщении.

В отношении инициатора шутки были составлены административные материалы по статье "мелкое хулиганство" Кодекса Украины об административных правонарушениях. 2 августа суд решил привлечь шутника к ответственности, назначив ему административный арест на срок 10 суток.

Напомним, ранее неудачной "шуткой" отличились молодые люди в Киево-Святошинском районе. Группа работников местной станции технического обслуживания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили пошутить и один из них сделал устройство, которое взорвалось у мужчины прямо в руках. Пострадавшего госпитализировали.

Также мы писали о том, как на Петропавловской Борщаговке на окраине Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Предположительно, взорвалась граната на причале у озера.