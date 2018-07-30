В Энергодаре сын пытался убить своих родителей

Сегодня, 15:52

Пожилые супруги оказались в больнице после конфликта с сыном

Фото: kyiv.gp.gov.ua
Фото: kyiv.gp.gov.ua

В городе Энергодар Запорожской области копы задержали 21-летнего мужчину за то, что он пытался убить своих отца и мать. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Между сыном и родителями возник конфликт. В результате ссоры парень 1996 года рождения нанес ножевые ранения мужчине 1960 и женщине 1965 рождения", – говорится в сообщении.

Пожилые люди были доставлены в больницу, а их сын – задержан, открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Харькове неизвестный мужчина напал на 13-летнюю девочку и нанес ей колотое ранение в область грудной клетки. 

Ранее в одном из сел Новомосковского района Днепропетровской области ранее судимый за изнасилование мальчика мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку и бросил ее умирать в кустах.

А перед этим в Днепре приговорили к восьми годам лишения свободы ранее судимого 36-летнего мужчину, за то, что он топором зарубил знакомую 19-летнюю девушку.
родители, покушение, сын, запорожская область, энергодар, поножовщина, резня

Вы сейчас просматриваете новость "В Энергодаре сын пытался убить своих родителей". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: Медиацентр Энергодар

В Энергодаре на улице нашли труп, пролежавший с зимы

18 Июня, 18:04

Останки обнаружил мужчина, который выгуливал собаку

Запорожье

Фото: Медиа-центр

В Энергодаре маленький ребенок выпал из окна

29 Июня, 11:04

Малышу, который оказался в реанимации, не исполнилось и двух лет
Загрузка...

Запорожье

Фото: dpchas.com.ua

В Запорожской области задержали подозреваемого в убийстве

19 Апреля, 11:45

Преступление произошло во время ссоры собутыльников

Запорожье

Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Энергодаре уголовники избили и ограбили иностранца

4 Апреля, 16:49

Трое ранее судимых мужчин напали на гражданина Турции в съемной квартире
Загрузка...