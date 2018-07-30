В Энергодаре сын пытался убить своих родителей

Пожилые супруги оказались в больнице после конфликта с сыном

В городе Энергодар Запорожской области копы задержали 21-летнего мужчину за то, что он пытался убить своих отца и мать. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Между сыном и родителями возник конфликт. В результате ссоры парень 1996 года рождения нанес ножевые ранения мужчине 1960 и женщине 1965 рождения", – говорится в сообщении.

Пожилые люди были доставлены в больницу, а их сын – задержан, открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Харькове неизвестный мужчина напал на 13-летнюю девочку и нанес ей колотое ранение в область грудной клетки.

Ранее в одном из сел Новомосковского района Днепропетровской области ранее судимый за изнасилование мальчика мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку и бросил ее умирать в кустах.

А перед этим в Днепре приговорили к восьми годам лишения свободы ранее судимого 36-летнего мужчину, за то, что он топором зарубил знакомую 19-летнюю девушку.