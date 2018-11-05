В Энергодаре "веселая" компания из иномарки украла дорожные знаки

В городе Энергодар Запорожской области полицейские разыскали и задержали двоих парней, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли дорожные знаки, сбитые ими во время движения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в ночь на 5 ноября на проспекте Строителей, когда Ford Mondeo под управлением 22-летнего мужчины жителя повредил дорожные знаки на улице, где проходят ремонтные работы.

Во время патрулирования города копы заметили автомобиль подозреваемых, а в багажнике иномарки они обнаружили 11 дорожных знаков. Общаться с полицейскими парни не захотели и попытались сбежать скрыться с места происшествия.

Во время преследования Ford резко остановился, нарушители выбежали из него и попытались убежать, но были быстро задержаны. На них составили админпротоколы и сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее возле села Днепровка, Каменко-Днепровского района Запорожской области произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб и еще четверо получили ранения. Как выяснилось, внедорожник BMW, в котором находились пять человек, перевернувшись, вылетел на железнодорожное полотно.

А в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.